COVID-19 – не первый коронавирус, который может распространяться среди людей. Врачи из Франции решили исследовать, может ли иммунитет от предыдущих коронавирусов человека защитить от SARS-CoV-2.

Иммунитет к коронавирусам HCoV имеет большинство людей. Но, увы, он не дает перекрестной защиты от патогена SARS-CoV-2. Исследование опубликовано на сервере препринтов medRxiv.

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Для того, чтобы получить ответ на этот вопрос, ученые проанализировали образцы крови 76 здоровых французов. Оказалось, что у каждого из них есть иммунитет к HCoV. Но только 6 участников исследования смогли противостоять вирусу SARS-CoV-2.

Перекрестная реактивность "доковидной" крови к SARS-CoV-2 не редкость среди населения в целом, но она, к сожалению, не специфическая,

– говорится в исследовании.

Специалисты считают, что это свидетельствует о большой неоднородности среди людей, а также о том, что болезнь среди разных социальных групп протекает по-разному.



Почему у молодых людей COVID-19 чаще проходит в легкой форме / Фото: Unsplash

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По мнению исследователей, молодые люди и дети имеют лучшую защиту от тяжелой формы COVID-19 из-за того, что привиты от инфекционных заболеваний и других коронавирусов.