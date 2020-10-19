Міністерство охорони здоров'я України провідомило про новий наказ, що стосується введення тимчасових контрактів для залучення додаткових медичних працівників до лікування хворих на коронавірусну інфекцію.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак під час ранкового брифінгу 19 жовтня, пише 24 канал.

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За її словами, МОЗ буде мобілізувати всіх медпрацівників, які не надавали допомогу такого профілю.

МОЗ видало наказ, яким регламентується механізм і порядок підписання тимчасових контрактів на залучення додаткових працівників в медустанови,

– заявила Микичак.

Вона додала, що за цим механізмом, кожен, у кого є можливість і бажання, може прийти і "на тимчасовому контракті з відповідною зарплатою працювати в лікарнях".

Додамо, що медичний персонал виснажений через значне навантаження на медичну систему країни. Від початку пандемії інфікувалися 19 595​ українських медиків, за минулу добу заразилися ще 207. Від загальної кількості хворих в країні медичні працівники становлять 6,5%.