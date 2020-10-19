Министерство здравоохранения Украины сообщило о новом приказе, касающемся введения временных контрактов для привлечения дополнительных медицинских работников к лечению больных коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак во время утреннего брифинга 19 октября, пишет 24 канал.

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По ее словам, Минздрав будет мобилизовать всех медработников, которые не оказывали помощь такого профиля.

Минздрав издал приказ, которым регламентируется механизм и порядок подписания временных контрактов на привлечение дополнительных работников в медучреждения,

– заявила Микичак.

Она добавила, что по этому механизму, каждый, у кого есть возможность и желание, может прийти и "на временном контракте с соответствующей зарплатой работать в больницах".

Добавим, что медицинский персонал истощен из-за значительной нагрузки на медицинскую систему страны. С начала пандемии заразились 19 595 украинских медиков, за прошедшие сутки заразились еще 207. От общего количества больных в стране медицинские работники составляют 6,5%.