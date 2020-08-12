МОЗ оголосило конкурс на посаду голови Центру громадського здоров'я
Міністерство охорони здоров’я України оголосило про початок формування конкурсної комісії з проведення конкурсу на посаду генерального директора Державної установи "Центр громадського здоров’я МОЗ України.
Документи можна подати до 26 серпня 2020 року, повідомляє пресслужба Центру громадського здоров'я.
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Подавати кандидатури для включення до складу конкурсної комісії з проведення конкурсу запрошують:
- галузеві професійні спілки;
- громадські об'єднання у секторі громадського здоров'я і громадські об'єднання у сфері запобігання корупції та антикорупційної діяльності, що зареєстровані не менш як за два роки до дати рішення про проведення конкурсу;
- незалежних експертів у сфері охорони здоров'я.
Нагадаємо, нещодавно у МОЗ розгорівся скандал стосовно конкурсу на голову Національної служби здоров'я України.
Стисло про скандал з конкурсом на посаду голови НСЗУ:
- Очільник МОЗ Максим Степанов проігнорував конкурс на посаду голови НСЗУ, який пройшов у січні 2020 року. Він провів співбесіду з трьома переможцями конкурсу, після чого відхилив їхні кандидатури.
- Після цього він вирішив запропонувати свою кандидатуру під час засідання Кабміну, але через критику громадськості та ЗМІ вирішив таки провести новий добір.
- 31 травня МОЗ анонсувало проведення добору на посаду голови Національної служби здоров'я, призначене на 2 червня.
- З 28 людей, які встигли подали документи для участі, до конкурсу дійшли 17 кандидатів.
- ЗМІ, громадськість та благодійні фонди не були допущені як наглядачі до конкурсу на голову НСЗУ. Внаслідок цього нардепи, активісти, співробітники НСЗУ та навіть кандидати на посаду вимагали відкритого доступу до конкурсу.
- Степанов відмовився, заявивши, що відеозапис співбесід конкурсу буде опубліковано після їхнього проведення.
- На дії чинного міністра охорони здоров'я відреагувала й колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун. Вона була переконана в тому, що Степанов планує віддати посаду голови НСЗУ своїй людині.
- Натомість 8 червня Степанов оголосив, що визначився з кандидатурою на посаду Національної служби здоров'я України, втім ім'я так і не назвав.
- 26 червня міністр охорони здоров'я заявив, що не зміг нікого обрати на цю посаду і буде другий добір.
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