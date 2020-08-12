Міністерство охорони здоров’я України оголосило про початок формування конкурсної комісії з проведення конкурсу на посаду генерального директора Державної установи "Центр громадського здоров’я МОЗ України.

Документи можна подати до 26 серпня 2020 року, повідомляє пресслужба Центру громадського здоров'я.

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Подавати кандидатури для включення до складу конкурсної комісії з проведення конкурсу запрошують:

галузеві професійні спілки;

громадські об'єднання у секторі громадського здоров'я і громадські об'єднання у сфері запобігання корупції та антикорупційної діяльності, що зареєстровані не менш як за два роки до дати рішення про проведення конкурсу;

незалежних експертів у сфері охорони здоров'я.

Нагадаємо, нещодавно у МОЗ розгорівся скандал стосовно конкурсу на голову Національної служби здоров'я України.

Стисло про скандал з конкурсом на посаду голови НСЗУ: