Минздрав объявил конкурс на должность главы Центра общественного здоровья
Министерство здравоохранения Украины объявило о начале формирования конкурсной комиссии по проведению конкурса на должность генерального директора Государственного учреждения "Центр общественного здоровья МОЗ Украины.
Документы можно подать до 26 августа 2020 года, сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.
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Подавать кандидатуры для включения в состав конкурсной комиссии по проведению конкурса приглашают:
- отраслевые профессиональные союзы;
- общественные объединения в секторе общественного здоровья и общественные объединения в сфере предотвращения коррупции и антикоррупционной деятельности, зарегистрированные не менее чем за два года до даты решения о проведении конкурса;
- независимых экспертов в сфере здравоохранения.
Напомним, недавно в Минздраве разгорелся скандал относительно конкурса должность главы Национальной службы здоровья Украины.
Кратко о скандале с конкурсом на пост главы НСЗУ:
- Глава Минздрава Максим Степанов проигнорировал конкурс на должность главы НСЗУ, который прошел в январе 2020 года. Он провел собеседование с тремя победителями конкурса, после чего отклонил их кандидатуры.
- После этого он решил предложить свою кандидатуру во время заседания Кабмина, но из-за критики общественности и СМИ решил таки провести новый отбор.
- 31 мая Минздрав анонсировал проведение отбора на должность главы Национальной службы здоровья, назначенное на 2 июня.
- Из 28 человек, которые успели подали документы для участия, до конкурса дошли 17 кандидатов.
- СМИ, общественность и благотворительные фонды не были допущены в качестве надзирателей к конкурсу на главу НСЗУ. Вследствие этого нардепы, активисты, сотрудники НСЗУ и даже кандидаты на должность требовали открытого доступа к конкурсу.
- Степанов отказался, заявив, что видеозапись собеседований конкурса будет опубликована после их проведения.
- На действия действующего министра здравоохранения отреагировала и бывшая глава Минздрава Ульяна Супрун. Она была убеждена в том, что Степанов планирует отдать должность председателя НСЗУ своему человеку.
- 8 июня Степанов объявил, что определился с кандидатурой на должность Национальной службы здоровья Украины, впрочем имя так и не назвал.
- 26 июня министр здравоохранения заявил, что не смог никого избрать на эту должность и будет второй отбор.
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