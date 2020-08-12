Министерство здравоохранения Украины объявило о начале формирования конкурсной комиссии по проведению конкурса на должность генерального директора Государственного учреждения "Центр общественного здоровья МОЗ Украины.

Документы можно подать до 26 августа 2020 года, сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

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Подавать кандидатуры для включения в состав конкурсной комиссии по проведению конкурса приглашают:

отраслевые профессиональные союзы;

общественные объединения в секторе общественного здоровья и общественные объединения в сфере предотвращения коррупции и антикоррупционной деятельности, зарегистрированные не менее чем за два года до даты решения о проведении конкурса;

независимых экспертов в сфере здравоохранения.

Напомним, недавно в Минздраве разгорелся скандал относительно конкурса должность главы Национальной службы здоровья Украины.

Кратко о скандале с конкурсом на пост главы НСЗУ: