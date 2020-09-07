У МОЗ назвали кількість наявних вакцин в Україні
Стало відомо, яка в Україні кількість наявних вакцин. МОЗ закликає не відмовлятися від планових щеплень через пандемію коронавірусу.
Про це пише канал, який верифікований МОЗ, у телеграмі "Коронавірус_інфо".
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Зазначається, що МОЗ забезпечило в кожній області країни доступні якісні вакцини для обов’язкових щеплень.
Рекомендований ВООЗ рівень охоплення плановою вакцинацією складає 95%.
"У середньому по країні прогнозований рівень охоплення на 2020 рік – 78%, і він буде істотно нижчим за рівень 2018 (91%) та 2019 (93%) років", – йдеться у повідомленні.
Кількість наявних вакцин в Україні :
- від поліомієліту: понад 2 млн інактивованих доз вакцини та близько 2 мільйони оральних;
- від дифтерії, правця для дорослих – понад 2 мільйони доз;
- від гепатиту В – 1 мільйон 174 тисячі доз моновакцин;
- від кашлюку, дифтерії, правця, гепатиту В та Hib-інфекції – 735 тисяч доз п’ятикомпонентної вакцини;
- кору, паротиту і краснухи – понад 1 мільйон 180;
- коклюшу, дифтерії і правця – 560 тисяч доз адсорбованих вакцин.
"Держава закуповує вакцини за Національним календарем щеплень від 10 інфекційних хвороб", – зазначила пресслужба.
Кількість наявних вакцин в Україні / Інфографіка МОЗ