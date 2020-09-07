Стало відомо, яка в Україні кількість наявних вакцин. МОЗ закликає не відмовлятися від планових щеплень через пандемію коронавірусу.

Про це пише канал, який верифікований МОЗ, у телеграмі "Коронавірус_інфо".

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Зазначається, що МОЗ забезпечило в кожній області країни доступні якісні вакцини для обов’язкових щеплень.

Рекомендований ВООЗ рівень охоплення плановою вакцинацією складає 95%.

"У середньому по країні прогнозований рівень охоплення на 2020 рік – 78%, і він буде істотно нижчим за рівень 2018 (91%) та 2019 (93%) років", – йдеться у повідомленні.

Кількість наявних вакцин в Україні :

від поліомієліту: понад 2 млн інактивованих доз вакцини та близько 2 мільйони оральних;

від дифтерії, правця для дорослих – понад 2 мільйони доз;

від гепатиту В – 1 мільйон 174 тисячі доз моновакцин;

від кашлюку, дифтерії, правця, гепатиту В та Hib-інфекції – 735 тисяч доз п’ятикомпонентної вакцини;

кору, паротиту і краснухи – понад 1 мільйон 180;

коклюшу, дифтерії і правця – 560 тисяч доз адсорбованих вакцин.

"Держава закуповує вакцини за Національним календарем щеплень від 10 інфекційних хвороб", – зазначила пресслужба.

Кількість наявних вакцин в Україні / Інфографіка МОЗ