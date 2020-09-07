Стало известно, какое в Украине количество имеющихся вакцин. Минздрав призывает не отказываться от плановых прививок из-за пандемии коронавируса.

Об этом пишет канал, который верифицирован Минздравом, в телеграме "Коронавирус_инфо".

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Отмечается, что Минздрав обеспечил в каждой области страны доступные качественные вакцины для обязательных прививок.

Рекомендуемый ВОЗ уровень охвата плановой вакцинацией составляет 95%.

"В среднем по стране прогнозируемый уровень охвата на 2020 год – 78%, и он будет существенно ниже уровня 2018 (91%) и 2019 (93%) годов", – говорится в сообщении.

Количество имеющихся в наличии вакцин в Украине :

от полиомиелита: более 2 млн инактивированных доз вакцины и около 2 миллионов оральных;

от дифтерии, столбняка для взрослых – свыше 2 миллионов доз;

от гепатита В – 1 миллион 174 тысячи доз моновакцин;

от коклюша, дифтерии, столбняка, гепатита В и Hib-инфекции – 735 тысяч доз пятикомпонентной вакцины;

от кори, паротита и краснухи – более 1 миллиона 180;

от коклюша, дифтерии и столбняка – 560 тысяч доз адсорбированных вакцин.

"Государство закупает вакцины по национальному календарю прививок от 10 инфекционных болезней", – отметила пресс-служба.

Количество имеющихся в наличии вакцин в Украине / Инфографика Минздрава