Під час 1 етапу добровольці безкоштовно отримають результати тестів на антитіла. Повністю дослідження планують завершити влітку.
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Заява Шаталової
"МОЗ та Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка за участі Центру громадського здоров'я розпочнуть сероепідеміологічне дослідження розповсюдженості в українців штамів та антитіл до коронавірусу SARS CoV 2", – розповіла Світлана Шаталова.
Науковці інституту планують:
- оцінити стан популяційного імунітету населення,
- визначити найвразливіші до інфікування групи,
- з'ясувати доступ до тестування,
- виявити частку безсимптомних випадків серед дорослого населення,
- з'ясувати можливі фактори ризику.
Дослідження здійснюватимуть у два етапи
- Перший – збір даних. Тоді сформують мобільні бригади – кожна складатиметься із соціологічних працівників та медика. Вони за згодою респондентів проведуть опитування і візьмуть зразки крові для тестів на наявність антитіл, імуноглобулінів M та G для тестування в лабораторіях.
- Другий – аналіз даних. Тоді оброблять запевнені анкети, сформують реальні статистичні результати, які будуть репрезентативні для всієї України.
За словами заступниці міністра охорони здоров'я, планують охопити 9 тисяч дорослих українців різного віку, статі та обраних випадковим чином.
"Так ми зможемо побачити ціліснішу картину, долучивши інформацію про тих людей, які хворіли безсимптомно або з різних причин не звертались до лікаря по допомогу", – розповіла Світлана Шаталова.