Во время 1 этапа добровольцы бесплатно получат результаты тестов на антитела. Полностью исследование планируют завершить летом.
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Заявление Шаталовой
"Минздрав и Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко при участии Центра общественного здоровья начнут сероэпидемиологическое исследование распространенности у украинцев штаммов и антител к коронавирусу SARS CoV 2", – рассказала Светлана Шаталова.
Ученые института планируют:
- оценить состояние популяционного иммунитета населения,
- определить наиболее уязвимые к инфицированию группы,
- выяснить доступ к тестированию,
- выявить долю бессимптомных случаев среди взрослого населения,
- выяснить возможные факторы риска.
Исследования будут осуществлять в два этапа
- Первый – сбор данных. Тогда сформируют мобильные бригады – каждая будет состоять из социологических работников и медика. Они с согласия респондентов проведут опрос и возьмут образцы крови для тестов на наличие антител, иммуноглобулинов M и G для тестирования в лабораториях.
- Второй – анализ данных. Тогда обработают заверенные анкеты, сформируют реальные статистические результаты, которые будут репрезентативны для всей Украины.
По словам заместителя министра здравоохранения, планируют охватить 9 тысяч взрослых украинцев разного возраста, пола и выбранных случайным образом.
"Так мы сможем увидеть более цельную картину, включив в нее информацию о тех людях, которые болели бессимптомно или по разным причинам не обращались к врачу за помощью", – рассказала Светлана Шаталова.