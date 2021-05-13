Во время 1 этапа добровольцы бесплатно получат результаты тестов на антитела. Полностью исследование планируют завершить летом.

К теме Вся Украина перешла в желтую зону карантина,  –  Минздрав

Заявление Шаталовой

"Минздрав и Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко при участии Центра общественного здоровья начнут сероэпидемиологическое исследование распространенности у украинцев штаммов и антител к коронавирусу SARS CoV 2", – рассказала Светлана Шаталова.

Ученые института планируют:

  • оценить состояние популяционного иммунитета населения,
  • определить наиболее уязвимые к инфицированию группы,
  • выяснить доступ к тестированию,
  • выявить долю бессимптомных случаев среди взрослого населения,
  • выяснить возможные факторы риска.

Исследования будут осуществлять в два этапа

  • Первый – сбор данных. Тогда сформируют мобильные бригады – каждая будет состоять из социологических работников и медика. Они с согласия респондентов проведут опрос и возьмут образцы крови для тестов на наличие антител, иммуноглобулинов M и G для тестирования в лабораториях.
  • Второй – анализ данных. Тогда обработают заверенные анкеты, сформируют реальные статистические результаты, которые будут репрезентативны для всей Украины.

По словам заместителя министра здравоохранения, планируют охватить 9 тысяч взрослых украинцев разного возраста, пола и выбранных случайным образом.

"Так мы сможем увидеть более цельную картину, включив в нее информацию о тех людях, которые болели бессимптомно или по разным причинам не обращались к врачу за помощью", – рассказала Светлана Шаталова.