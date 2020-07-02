Міські лікарні Івано-Франківська завантажені хворими на коронавірус. Відтак, вони приймати людей з підозрою на інфекцію більше не будуть. Пацієнтів направляють до обласної інфекційної лікарні та у легеневий диспансер.

Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків у відеозверненні, пише 24 канал.

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Ухвалили рішення, що цього тижня пацієнтів у першу чергу будуть направляти до обласної інфекційної лікарні, де зараз 46 жителів Франківська перебуває з підтвердженим коронавірусом, ще 18 жителів – в обласному легеневому диспансері,

– зазначив Марцінків.

Йдеться про те, що у Центральній міській клінічній лікарні зайняті вже 89% місць, у міській лікарні №1 – 79% місць.

Відомо, що в Івано-Франківську зафіксували зростання захворюваності на COVID-19. Наразі на стаціонарному лікуванні у двох лікарнях міста, які приймають хворих на коронавірус, перебуває 281 пацієнт, з них 14 – у реанімаційних відділеннях.

В Івано-Франківській області станом на 2 липня діагноз COVID-19 поставили 2489 пацієнтам.