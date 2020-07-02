Городские больницы Ивано-Франковска загружены больными коронавирусом. Следовательно, они принимать людей с подозрением на инфекцию больше не будут. Пациентов направляют в областную инфекционную больницу и в легочный диспансер.

Об этом сообщил городской голова Руслан Марцинкив в видеообращении, пишет 24 канал.

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Приняли решение, что на этой неделе пациентов в первую очередь будут направлять в областную инфекционную больницу, где сейчас 46 жителей Франковска находится с подтвержденным коронавирусом, еще 18 жителей – в областном легочном диспансере,

– отметил Марцинкив.

Речь идет о том, что в Центральной городской клинической больнице заняты уже 89% мест, в городской больнице №1 – 79% мест.

Известно, что в Ивано-Франковске зафиксировали рост заболеваемости COVID-19. Сейчас на стационарном лечении в двух больницах города, которые принимают больных коронавирусом, находится 281 пациент, из них 14 – в реанимационных отделениях.

В Ивано-Франковской области по состоянию на 2 июля диагноз COVID-19 установили 2 489 пациентам.