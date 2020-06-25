В Ужгороді чотири медичні заклади приймають хворих на коронавірус. Натомість міська клінічна лікарня, яка виділила для лікування хворих окремий корпус, вже повністю заповнена.

У місті хворих на коронавірус приймають 4 установи: обласна клінічна інфекційна лікарня, Центр легеневих хвороб, окремі відділення Закарпатської обласної клінічної лікарні та Ужгородська міська клінічна лікарня. Усі ліжка, розгорнуті в останній лікарні, вже повністю заповнені, повідомляє "Главком".

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У медзакладах, відведених для пацієнтів з коронавірусом, зайнято вже 59% ліжок. Під час другої хвилі розгортання лікарень частина хворих не лікуватиметься в обласних центрах – їх скеровуватимуть у райони. Ці медичні заклади матимуть контракти й будуть отримувати допомогу від Національної служби здоров’я.

Міський голова Ужгорода Богдан Андріїв зазначив, що область допомагає місту.

У місті працює штаб. Декілька разів на тиждень ми проводимо засідання в обласній державній адміністрації за участю головних лікарів закладів, які лікують хворих на COVID-19, зокрема, з тих лікарень, які я назвав. Під час таких засідань вивчають потреби і розподіляють допомогу,

– розповів він в інтерв'ю Главкому.

Зазначимо, що за минулу добу на Закарпатті коронавірус виявили у 85 людей. Від початку пандемії хворобу діагностували 2 454 мешканцям регіону, 392 з яких – медики.

На жаль, 70 хворих померли, але 864 вже одужали.