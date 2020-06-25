В Ужгороде четыре медицинских учреждения принимают больных коронавирусом. Но городская клиническая больница, которая выделила для лечения больных отдельный корпус, уже полностью заполнена.

В городе больных коронавирусом принимают 4 учреждения: областная клиническая инфекционная больница, Центр легочных болезней, отдельные отделения Закарпатской областной клинической больницы и Ужгородская городская клиническая больница. Все кровати, развернутые в последней больнице, уже полностью заполнены, сообщает "Главком".

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В медучреждениях, отведенных для пациентов с коронавирусом, занято уже 59% коек. Во время второй волны развертывания больниц часть больных не будет лечиться в областных центрах – их будут направлять в районы. Эти медицинские учреждения будут иметь контракты и будут получать помощь от Национальной службы здоровья.

Мэр Ужгорода Богдан Андреев отметил, что область помогает городу.

В городе работает штаб. Несколько раз в неделю мы проводим заседание в областной государственной администрации с участием главных врачей учреждений, которые лечат больных COVID-19, в частности, тех больниц, которые я назвал. Во время таких заседаний изучают потребности и распределяют помощь,

– рассказал он в интервью Главкому.

Отметим, что за минувшие сутки на Закарпатье коронавирус обнаружили у 85 человек. С начала пандемии болезнь диагностировали 2 454 жителям региона, 392 из которых – медики.

К сожалению, 70 больных умерли, но 864 уже выздоровели.