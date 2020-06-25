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Витилиго: что это, почему возникает, симптомы и лечение
сегодня , 16:24 Витилиго: что это, почему возникает, симптомы и лечение
Олександр Бевза
На линии огня: истории жизни медиков, умерших от коронавируса в Украине
21 июня , 09:30 На линии огня: истории жизни медиков, умерших от коронавируса в Украине
Анастасія Манюхіна
Все больше "тяжелых" пациентов: что происходит в "коронагоспиталях" Львова
20:55, сегодня Все больше "тяжелых" пациентов: что происходит в "коронагоспиталях" Львова
Сколько украинцев готовы вакцинироваться от коронавируса
13:38, сегодня Сколько украинцев готовы вакцинироваться от коронавируса
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В Украине количество больных коронавирусом превысило 40 тысяч: актуальная статистика
08:56, сегодня В Украине количество больных коронавирусом превысило 40 тысяч: актуальная статистика
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