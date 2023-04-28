Парамедикиня "Тайра" очолила групу при Міноборони з проблем лікування військових

Міністерство оборони відповіло на велику кількість звернень громадських організацій, які надають медичну підтримку воїнам, і оголосило про створення спеціальної робочої групи, яку очолить відома активістка та захисниця прав військовослужбовців Юлія "Тайра" Паєвська.

Про це на пресконференції сказав міністр оборони Олексій Резніков. За його словами, так Міноборони відреагувало на зауваження громадськості.

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Нова робоча група

Олексій Резніков “Ми подивилися на весь перелік зауважень, в хорошому сенсі претензій та рекомендацій. Проведено зустріч з 42 організаціями, домовилися створити постійну робочу групу при Міністерстві оборони з цього приводу. Можливо вона потім також інституціоналізується в щось, як робоча група по Антикор напрямках перетворилася в антикорупційну раду”.

За словами міністра оборони, Юлія "Тайра" Паєвська погодилася очолити спеціальну робочу групу і розробити пропозиції щодо покращення умов лікування військовослужбовців.

Додатково, міністр доручив Ганні Маляр та Тетяні Остащенко (командувачці Медичних сил ЗСУ) протягом 10 днів відвідати найбільш важливі місця в зоні підвищеної уваги, зокрема лінію фронту, та оцінити потреби місцевих Військово-лікарських колегіумів.

Резніков зазначив, що вже ухвалене рішення про збільшення кількості ВЛК вздовж лінії фронту та їхнє функціонування не лише в військових, але й у цивільних лікувальних закладах. З метою підтримки психологічного здоров'я військових було затверджено додаткові посади психологів у всіх лікувальних закладах. Тому що військовослужбовці, які були поранені в бойових діях, потребують не лише фізичного, але й психологічного відновлення.

Реформування військово-лікарських комісій

У січні 2022 року Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що його відомство планує реформувати процеси ВЛК шляхом цифровізації процедур. На початку лютого заступниця міністра оборони Ганна Маляр додала, що Міноборони вже почало вдосконалення роботи ВЛК, включаючи створення єдиного медичного простору для цивільної та військової медицини та розширення системи військово-лікарських комісій.

Міноборони спільно з МОЗ та Мінцифри працюють над 5 основними напрямками удосконалення роботи ВЛК:

прискорення впровадження електронної медичної інформаційної системи (МІС) військових закладів;

запровадження електронних черг;

використання електронного документообігу у процесах ВЛК;

перегляд кількості комісій;

надання сервісне обслуговування у військових закладах ВЛК.

Усі ці заходи спрямовані на покращення роботи ВЛК та забезпечення якісної та швидкої медичної допомоги військовослужбовцям.