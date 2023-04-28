Об этом на пресс-конференции сказал министр обороны Алексей Резников. По его словам, так Минобороны отреагировало на замечания общественности.

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Новая рабочая группа

Алексей Резников Мы посмотрели на весь перечень замечаний, в хорошем смысле претензий и рекомендаций. Проведена встреча с 42 организациями, договорились создать постоянную рабочую группу при Министерстве обороны по этому поводу. Возможно, она потом также институционализируется во что-то, как рабочая группа по Антикор направлениям превратилась в антикоррупционный совет”.

По словам министра обороны, Юлия "Тайра" Паевская согласилась возглавить специальную рабочую группу и разработать предложения по улучшению условий лечения военнослужащих.

Дополнительно, министр поручил Анне Маляр и Татьяне Остащенко (командующей Медицинскими силами ВСУ) в течение 10 дней посетить наиболее важные места в зоне повышенного внимания, в частности линию фронта, и оценить потребности местных Военно-врачебных коллегиумов.

Резников отметил, что уже принято решение об увеличении количества ВЛК вдоль линии фронта и их функционировании не только в военных, но и в гражданских лечебных учреждениях. В целях поддержки психологического здоровья военных были утверждены дополнительные должности психологов во всех лечебных учреждениях. Потому что военнослужащие, которые были ранены в боевых действиях, нуждаются не только в физическом, но и в психологическом восстановлении.

Реформирование военно-врачебных комиссий

В январе 2022 года Минцифры Михаил Федоров сообщил, что его ведомство планирует реформировать процессы ВЛК путем цифровизации процедур. В начале февраля заместитель министра обороны Анна Маляр добавила, что Минобороны уже начало усовершенствование работы ВЛК, включая создание единого медицинского пространства для гражданской и военной медицины и расширение системы военно-врачебных комиссий.

Минобороны совместно с Минздравом и Минцифрой работают над 5 основными направлениями усовершенствования работы ВЛК:

ускорение внедрения электронной медицинской информационной системы (МИС) военных учреждений;

введение электронных очередей;

использование электронного документооборота в процессах ВЛК;

просмотр количества комиссий;

предоставление сервисного обслуживания в военных заведениях ВЛК.

Все эти мероприятия направлены на улучшение работы ВЛК и обеспечение качественной и скорой помощи военнослужащим.