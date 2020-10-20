Володимир Зеленський заявив, що надання медичної допомоги в Україні було під загрозою. Президент вважає, що уряду вдалося запобігати наслідкам впровадження другого етапу медичної реформи. Також Зеленський пообіцяв, що зарплата медиків зросте до 20-25 тисяч гривень.

Проблеми медичної реформи

Володимир Зеленський під час звернення до Верховної Ради заявив, що в Україні був ризик звільнення 50 тисяч медиків і закриття 332 лікарень, пише 24 канал.

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Під загрозою опинились екстрена медична допомога, багатопрофільні лікарні, онкоцентри, госпіталі ветеранів, більшість дитячих лікарень, психіатрична та туберкульозна служби.

Ми цього не допустили. Не допустили також скорочення бригад швидкої допомог. Не допустили, щоб кваліфіковані дитячі лікарі поїхали за кордон, і відбулося катастрофічне зростання дитячої смертності,

– зазначив Зеленський.

Також Президент визнав, що тема медичної реформи досі викликає жваві суперечки. На його думку, реформа має як беззаперечні переваги, так і відверто слабкі місця.

Реформою мають бути задоволені і пацієнти, і медики всіх рівнів, – додав Володимир Зеленський.

Та додав, що наразі чекає від профільного комітету та міністерства варіанти моделей страхової медицини, що могли б з'явитися в Україні.

Окремо Президент відзначив створення та розвиток в Україні системи трансплантології – найближчі два-три роки працюватиме мережа трансплантаційних центрів.

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Підвищення заробітної плати медикам

З 1 вересня українським медика підвищили заробітну плату на 25%, за словами Зеленського, це тільки початок.

Згідно з планом МОЗ у 2021 році мінімальна заробітна плата лікаря має складати 20-25 тис. грн. Медичної сестри – 15 тисяч гривень, молодшого медичного персоналу – до 10-12 тисяч гривень.