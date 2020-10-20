Мы не допустили увольнения 50 тысяч медиков, – Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что оказание медицинской помощи в Украине было под угрозой. Президент считает, что правительству удалось предотвратить последствия внедрения второго этапа медицинской реформы. Также Зеленский пообещал, что зарплата медиков вырастет до 20-25 тысяч гривен.
Проблемы медицинской реформы
Владимир Зеленский во время обращения к Верховной Раде заявил, что в Украине был риск увольнения 50 тысяч медиков и закрытия 332 больниц, пишет 24 канал.
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Под угрозой оказались экстренная медицинская помощь, многопрофильные больницы, онкоцентры, госпитали ветеранов, большинство детских больниц, психиатрическая и туберкулезная службы.
Мы этого не допустили. Не допустили также сокращения бригад скорой помощи. Не допустили, чтобы квалифицированные детские врачи уехали за границу, и произошел катастрофический рост детской смертности,
- отметил Зеленский.
Также Президент признал, что тема медицинской реформы до сих пор вызывает оживленные споры. По его мнению, реформа имеет как бесспорные преимущества, так и откровенно слабые места.
Реформой должны быть довольны и пациенты, и медики всех уровней, – добавил Владимир Зеленский.
И добавил, что сейчас ждет от профильного комитета и Министерства варианты моделей страховой медицины, которые могли бы появиться в Украине.
Отдельно президент отметил создание и развитие в Украине системы трансплантологии – в ближайшие два-три года будет работать сеть трансплантационных центров.
Повышение заработной платы медикам
С 1 сентября украинским медикам повысят заработную плату на 25%. По словам Зеленского, это только начало.
Согласно плану Минздрава, в 2021 году минимальная заработная плата врача должна составлять 20-25 тыс. грн. Медицинской сестры – 15 тысяч гривен, младшего медицинского персонала – до 10-12 тысяч гривен.