В Україні 19 червня зафіксували рекордну кількість хворих на коронавірус – 921 випадок. Прем'єр-міністр України зауважив, що фактично сьогодні ми маємо початок другої хвилі COVID-19.

Сталося це внаслідок недотримання протиепідеміологічних заходів населенням. Про це Денис Шмигаль сказав під час засідання уряду, повідомляє 24 канал.

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Шмигаль додав, що в Україні вже дві області мають переповнені на половину лікарні.

Це є початок чергової або першої, або другої хвилі, називайте як хочете, хвилі COVID-19. Порятунок єдиний – соціальна дистанція, масковий режим, дезінфекція,

– нагадав прем'єр-міністр.

Він закликав українців не нехтувати елементарними правилами. І додав, що, попри високу температуру на вулиці та негативний вплив ультрафіолету на вірус, COVID-19 продовжує шукати собі нових жертв.

Увага! Станом на 19 червня в Україні зафіксували 34 984 випадків коронавірусної хвороби. За минулу добу інфекцію виявили у 921 людини. Померли від ускладнень коронавірусної хвороби 985 українців, з яких 19 за минулу добу. Разом з тим, кількість пацієнтів, які одужали зросла до 16 033, так 586 хворих отримали негативний тест на COVID-19 впродовж останніх 24 годин.

Кабмін посилює контроль

Шмигаль зазначив, Кабінет міністрів України має намір посилити контроль за дотриманням карантину в регіонах. Він пояснив, що уряд діятиме жорсткіше, аби запобігти великої кількості хворих. Водночас Шмигаль заявив, що деякі місцеві влади "хочуть бути хорошими для людей перед майбутніми виборами й послаблюють карантин".

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Очільник МОЗ під час брифінгу наголосив, що з понеділка, 22 червня, поліція і Держспоживслужба буде більш жорстко реагувати на порушення карантину.

За даними Держспоживслужби, кожен шостий об'єкт порушує протиепідеміологічні норми. Це призводить до збільшення кількості інфікування. Є також порушення у транспорті,

– додав санітарний лікар Віктор Ляшко.



Чому знову можуть посилити карантин / Інфографіка 24 каналу