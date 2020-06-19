У нас начало второй волны COVID-19 в Украине, – Шмыгаль
В Украине 19 июня зафиксировали рекордное количество больных коронавирусом – 921 случай. Премьер-министр Украины отметил, что фактически сегодня у нас начало второй волны COVID-19.
Произошло это вследствие несоблюдения противоэпидемических мероприятий населением. Об этом Денис Шмыгаль сказал во время заседания правительства, сообщает 24 канал.
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Шмыгаль добавил, что в Украине уже в двух областях переполненные наполовину больницы.
Это начало очередной – или первой, или второй волны, называйте как хотите, волны COVID-19. Спасение единственное – социальная дистанция, масочный режим, дезинфекция,
– напомнил премьер-министр.
Он призвал украинцев не пренебрегать элементарными правилами. И добавил, что, несмотря на высокую температуру на улице и негативное влияние ультрафиолета на вирус, COVID-19 продолжает искать себе новых жертв.
Кабмин усиливает контроль
Шмыгаль отметил: Кабинет Министров Украины намерен усилить контроль за соблюдением карантина в регионах. Он пояснил, что правительство будет действовать жестче, чтобы избежать большого количества больных. В то же время Шмыгаль заявил, что некоторые местные власти "хотят быть хорошими для людей перед предстоящими выборами и ослабляют карантин".
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Глава Минздрава во время брифинга отметил, что с понедельника, 22 июня, полиция и Госпродпотребслужба будет более жестко реагировать на нарушения карантина.
По данным Госпродпотребслужбы, каждый шестой объект нарушает противоэпидемиологические нормы. Это приводит к увеличению количества инфицирования. Есть также нарушения в транспорте,
– добавил санитарный врач Виктор Ляшко.