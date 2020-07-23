У мера міста Слов'янська Вадима Ляха діагностували коронавірус. За його словами, самопочуття у нього стабільне.

У фейсбуці міський голова Слов'янська Вадим Лях повідомив, що захворів на коронавірусну інфекцією.

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За словами мера, позитивний результат тесту на наявність COVID-19 надійшов йому 23 липня.

Лях повідомив, що самопочуття у нього хороше. Нині він перебуває під наглядом лікарів.

Коронавірус у Донецькій області

Станом на 23 липня, у Донецькій області зареєстрували 813 випадків зараження коронавірусом. Натомість 346 людей одужали, але 11 померли.

Зауважимо, що мова йде про території, підконтрольні Україні. Внаслідок російської окупації статистика COVID-19 з окупованих регіонів викривлена. У Мінреінтеграції повідомляють, що так звані "ЛНР" і "ДНР" приховують справжню ситуацію з COVID-19 в регіонах, що контролюються окупантами.

Окрім того, у Донецькій області одні з найгірших показників тестувань по Україні.