У мэра города Славянска Вадима Ляха диагностировали коронавирус. По его словам, самочувствие у него стабильное.

В фейсбуке мэр Славянска Вадим Лях сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией.

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По словам мэра, положительный результат теста на наличие COVID-19 пришел ему 23 июля.

Лях сообщил, что самочувствие у него хорошее. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

Коронавирус в Донецкой области

По состоянию на 23 июля, в Донецкой области зарегистрировали 813 случаев заражения коронавирусом. В то же время 346 человек выздоровели, но 11 умерли.

Заметим, что речь идет о территориях, подконтрольных Украине. Вследствие российской оккупации статистика COVID-19 из оккупированных регионов искажена. В Минреинтеграции сообщают, что так называемые "ЛНР" и "ДНР" скрывают истинную ситуацию с COVID-19 в регионах, контролируемых оккупантами.

Кроме того, в Донецкой области одни из худших показателей тестирования по Украине.