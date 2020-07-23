Председатель Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив заболела COVID-19. Команда агентства начала работать в карантинном режиме.

Все сотрудники Гостуризма и все, кто контактировали с Олеськив проходят тесты на коронавирус, сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины.

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Глава Гостуризма чувствует себя хорошо, впрочем других подробностей пока не сообщают.

Госпожа Олеськив чувствует себя хорошо, передает всем привет и очень просит не пренебрегать такими простыми правилами: носите маски, мойте руки, соблюдайте социальную дистанцию, если чувствуете признаки заболевания – оставайтесь дома,

– говорится в сообщении.

В чем заключается работа Гостуризма? В декабре 2019 Кабмин 7 новых центральных органов исполнительной власти в сферах культуры, молодежи и спорта, среди которых и Госагентство развития туризма. 26 февраля Правительство определило Марьяну Олеськив победителем конкурса на должность главы агентства. Госорган занимается индустрией гостеприимства и продвижением туристической Украины в мире.

Отметим, что с начала пандемии в Украине обнаружили 61 851 случай заражения коронавирусной инфекциеи, 856 из которых за минувшие сутки. В течение этого периода стране зарегистрировали 1 551 летальный случай во время течения болезни. Зато 34 000 пациентам удалось выздороветь.