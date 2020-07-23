Голова Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів захворіла на COVID-19. Команда агентства почала працювати у карантинному режимі.

Усі співробітники Держтуризму та усі, хто контактували з Олеськів проходять тести на коронавірус, повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

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Голова Держтуризму почувається добре, втім інших подробиць поки що не повідомляють.

Пані Олеськів почуває себе добре, передає всім привіт та дуже просить не нехтувати такими простими правилами: носіть маски, мийте руки, дотримуйтесь соціальної дистанції, якщо відчуваєте ознаки захворювання – залишайтеся вдома,

– йдеться в повідомленні.

У чому полягає робота Держтуризму? У грудні 2019 Кабмін заснував 7 нових центральних органів виконавчої влади у сферах культури, молоді і спорту, серед яких і Держагентство розвитку туризму. 26 лютого Уряд визначив Мар'яну Олеськів переможцем конкурсу на посаду голови агентства.



Держорган займається індустрією гостинності та просуванням туристичної України у світі.

Зазначимо, що від початку пандемії в Україні виявили 61 851 випадок зараження коронавірусною інфекцією, 856 з яких за минулу добу. Впродовж цього періоду країні зареєстрували 1 551 летальний випадок під час перебігу хвороби. Натомість 34 000 пацієнтам вдалося одужати.