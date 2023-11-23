За інформацією МОЗ, раніше для отримання довідки для запису дитини до навчального закладу батькам було потрібно відвідувати декілька лікарів та отримувати документи різних форматів.

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Огляд для школи в сімейного лікаря

Це часто викликало незручності для батьків та створювало значне навантаження на медичну систему. Тепер же всі основні обстеження для дитини можна провести у сімейного лікаря.

Лікар "первинки" виконає анамнез, проведе повне фізичне обстеження, перевірить наявність ознак гострої чи хронічної хвороби, виміряє зріст і вагу, перевірить гостроту зору, слух, оцінить поставу та плантографію. Усі інші обстеження, клінічні та лабораторні дослідження будуть назначені за показаннями або згідно з вимогами освітнього закладу,

– пояснюють у МОЗ.

Як тепер отримати довідку про медичний огляд

На підставі проведених обстежень, лікар сімейної медицини складатиме загальний висновок щодо стану здоров'я дитини. Крім цього, лікар "первинки" буде надавати рекомендації з фізичної активності, рівня фізичного навантаження, режиму харчування, необхідних обстежень, лікування (за вказівкою), та профілактичних щеплень для дитини.

Для отримання довідки дитина має отримати усі щеплення згідно з Національним календарем профілактичних щеплень. Результати медичних оглядів будуть оформлені в єдиному документі. Довідка видається на підставі медичних даних обстеження дитини, якщо не має медичних протипоказань для її навчання в конкретному навчальному закладі, підкреслюють у відомстві.

Обов'язкові медичні огляди для запису дитини до дитячого садка чи школи в Україні вже стали нормою. Медичні огляди для вступу в інші освітні заклади проводяться на вимогу самого закладу або відповідно до умов вступу.