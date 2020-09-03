У низці медичних закладів головні лікарі примушують працівників приховувати випадки інфікування коронавірусом на роботі, адже бояться адміністративного покарання для лікарень. Президент наголосив, що МОЗ має негайно вжити заходів задля вирішення цієї ситуації.

Про це глава держави зазначив під час традиційної селекторної наради, повідомляє пресслужба Офісу Президента.

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Володимир Зеленський наголосив, що це небезпечна й неприпустима ситуація.

Відтак Міністерство охорони здоров'я має вжити необхідних заходів і захистити лікарів, яких керівництво лікарень змушує брехати та приховувати зараження коронавірусом.

Ситуація з коронавірусом серед медиків: що відомо

Серед українських медиків щодня виявляють інфікованих COVID-19. Зокрема, за минулу добу коронавірус підтвердили у 137 медпрацівників.

Як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, від початку пандемії коронавірус виявили у 11 635 медичних працівників . Від загальної кількості інфікованих в країні це становить 9,07%.

. Від загальної кількості інфікованих в країні це становить 9,07%. Відомо про щонайменше 7,7 тисячі випадків одужання серед працівників медичної сфери та про понад 60 смертей від хвороби.