В ряде медицинских учреждений главные врачи принуждают работников скрывать случаи инфицирования коронавирусом на работе, ведь боятся административного наказания для больниц. Президент подчеркнул, что Минздрав должен немедленно принять меры для решения этой ситуации.

Это глава государства отметил во время традиционного селекторного совещания, сообщает пресс-служба офиса Президента.

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Владимир Зеленский подчеркнул, что это опасная и недопустимая ситуация.

Поэтому Министерство здравоохранения должно принять необходимые меры и защитить врачей, которых руководство больниц заставляет лгать и скрывать заражение коронавирусом.

Ситуация с коронавирусом среди медиков: что известно

Среди украинских медиков ежедневно выявляют инфицированных COVID-19. В частности, за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 137 медработников.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, с начала пандемии коронавирус обнаружили у 11 635 медицинских работников. От общего количества инфицированных в стране это составляет 9,07%.

От общего количества инфицированных в стране это составляет 9,07%. Известно о не менее 7,7 тысячи случаев выздоровления среди работников медицинской сферы и о более 60 смертей от болезни.

Справка. С момента распространения COVID-19 в Украине болезнь обнаружили у 128 228 человек. Из них выздоровели – 59 676 инфицированных. 2 710 пациентов умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, или вследствие сопутствующих заболеваний.