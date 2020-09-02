У Гонконгу почали масове добровільне тестування на COVID-19. Через це спортивний стадіон перетворився на медичну лабораторію.

Будь-хто з жителів мегаполіса може прийти в один зі 100 пунктів забору біологічного матеріалу і безкоштовно здати аналізи. Результати обіцяють вже за кілька годин. Про це повідомило AP.

До слова Позитивний чи негативний: наскільки достовірними є результати ПЛР-тестування

У такий спосіб влада Гонконга хоче встановити реальний масштаб поширення вірусу у місті. Адже багато людей можуть бути асимптоматичними носіями коронавірусу.

На підставі отриманих даних фахівці робитимуть висновок щодо необхідності додаткових обмежень.

"Цей вірус не має очевидних симптомів. І заради власного здоров'я я хочу з'ясувати, чи я інфікований. Якщо це так, то я відразу звернуся по медичну допомогу", – сказав один з місцевих жителів Гонконга Лай.



Відмінності між тестуваннями / Інфографіка 24 каналу