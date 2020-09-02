В Гонконге начали массовое добровольное тестирование на COVID-19. Из-за этого спортивный стадион превратился в медицинскую лабораторию.

Любой из жителей мегаполиса может прийти в один из 100 пунктов забора биологического материала и бесплатно сдать анализы. Результаты обещают уже через несколько часов. Об этом сообщило AP.

К слову Положительный или отрицательный: насколько достоверными являются результаты ПЦР-тестирования

Таким образом власти Гонконга хотят установить реальный масштаб распространения вируса в городе. Ведь многие люди могут быть асимптоматическими носителями коронавируса.

На основании полученных данных специалисты будут делать вывод о необходимости дополнительных ограничений.

"Этот вирус не имеет очевидных симптомов. И ради собственного здоровья я хочу выяснить, инфицирован ли я. Если это так, то я сразу обращусь за медицинской помощью", – сказал один из местных жителей Гонконга Лай.

Различия между тестированиями / Инфографика 24 канала