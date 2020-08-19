Вірусологиня Алла Мироненко вважає, що масковий режим в Україні було б до цільно продовжити до весни 2021 року.

У коментарі Сьогодні вірусологиня Алла Мироненко підкреслила, що осінь буде нелегкою.

До теми Сезонна вакцинація під час пандемії: яка ефективність профілактики грипу

За її словами, оскільки ізоляція не може тривати вічно, важливо дотримуватися маскового режиму, соціальної дистанції і утриматися від відвідування місць з масовим скупченням людей. Ризикує заразитися кожен, а літнім людям варто бути особливо обережними.

Що стосується маскового режиму, то осінь, зима і весна завжди збігаються з сезонними епідеміями грипу. Думаю, було б доцільно продовжити масковий режим до весни. Це хоч і набридло, але такий режим може захистити літніх людей, не допустить сплеску захворюваності,

– заявила Мироненко.

Також вона вкотре наголосила на тому, що епідемія грипу та зростання захворюваності на коронавірус можуть збігтися, тому важливо зробити щеплення від грипу.

Адже якщо не зменшити захворюваність на грип, то медицина буде в скрутному становищі. Проблема в тому, що симптоми грипу та коронавірусу можуть збігатися. І, за словами епідеміологині, якщо людина буде щеплена від грипу, то це буде хоч якоюсь гарантією, що у пацієнта не грип.