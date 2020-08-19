Вирусолог Алла Мироненко считает, что масочный режим в Украине было бы целесообразно продлить до весны 2021 года.

В комментарии Сегодня вирусолог Алла Мироненко подчеркнула, что осень будет нелегкой.

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По ее словам, поскольку изоляция не может продолжаться вечно, важно соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и воздержаться от посещения мест с массовым скоплением людей. Рискует заразиться каждый, а пожилым людям следует быть особенно осторожными.

Что касается масочного режима, то осень, зима и весна всегда совпадают с сезонными эпидемиями гриппа. Думаю, было бы целесообразно продолжить масочный режим до весны. Это хоть и надоело, но такой режим может защитить пожилых людей, не допустит всплеска заболеваемости,

– заявила Мироненко.

Также она в который раз отметила, что эпидемия гриппа и рост заболеваемости коронавирусом могут совпасть, поэтому важно сделать прививку от гриппа.

Ведь если не уменьшить заболеваемость гриппом, то медицина будет в затруднительном положении. Проблема в том, что симптомы гриппа и коронавируса могут совпадать. И, по словам эпидемиолога, если человек будет привит от гриппа, то это будет хоть какой-то гарантией, что у пациента не грипп.