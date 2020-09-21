Влада Іспанії вирішила посилити карантинні обмеження у 37 районах Мадрида і передмісті міста, а також звернутися за допомогою до військових.

Про це повідомляє видання The Local. Карантинні обмеження триватимуть близько двох тижнів.

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Зазначається, що жителям буде заборонено виїжджати за межі своїх районів і збори більше ніж шість осіб. Виняток залишаються ті люди, які їздять на роботу, навчання або до лікаря.

Крім того, протягом карантину парки будуть закритими, а бари і ресторани повинні скоротити вдвічі кількість відвідувачів.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес повідомив, що в співтоваристві Мадрид будуть задіяні військові для боротьби з поширенням COVID-19. Раніше місцева влада вирішила частково заблокувати деякі бідні райони, що викликало протести.