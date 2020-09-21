Власть Испании решила усилить карантин в 37 районах Мадрида и пригороде города, а также обратиться за помощью к военным.

Об этом сообщает издание The Local. Карантинные ограничения продлятся около двух недель.

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Отмечается, что жителям будет запрещено выезжать за пределы своих районов и сборы более шести человек. Исключение остаются те люди, которые ездят на работу, учебу или к врачу.

Кроме того, в течение карантина парки будут закрыты, а бары и рестораны должны сократить вдвое количество посетителей.

Премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил, что в сообществе Мадрида будут задействованы военные для борьбы с распространением COVID-19. Ранее местные власти решили частично заблокировать некоторые бедные районы, что вызвало протесты.



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