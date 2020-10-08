Заступник очільника МОЗ та за сумісництвом головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що повторне інфікування коронавірусом скоріше виняток, ніж правило.

Станом на 8 жовтня Чернівецька область повідомила про 17 повторних випадків інфікування коронавірусом. Під час робочої поїздки на Буковину Ляшко пояснив, що іноді люди інфікуються коронавірусом повторно, але масових повторних інфікувань у світі поки що не зафіксовано.

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За словами Ляшка, оскільки коронавірус SARS-CoV-2 – це нова хвороба, то вчені поки що досліджують усі її можливі наслідки.

Віктор Ляшко “Щодо повторного інфікування, сьогодні це більше виключення, ніж правило. Такі випадки трапляються у світі, але ще заяви ВООЗ щодо того, що повторне інфікування – це правило, і всі можуть інфікуватися, немає. Це виключення з правил, які розглядаються, і виясняються причини, чому так відбулося”.

Ляшко зауважив, поки що відомо, що в інфікованих коронавірусом антитіла після перенесення хвороби тримаються в середньому 3-4 місяці, а інколи – до 6 місяців. Тож поки що вчені з'ясовують, чи потрібно буде таким людям робити вакцинацію.

Також головний санлікар країни вкотре наголосив, що Україну очікує нелегкий період, а пом'якшити його зможе тільки дотримання всіх протиепідемічних заходів.