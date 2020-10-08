Ляшко розповів про повторні випадки зараження коронавірусом на Буковині
Заступник очільника МОЗ та за сумісництвом головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що повторне інфікування коронавірусом скоріше виняток, ніж правило.
Станом на 8 жовтня Чернівецька область повідомила про 17 повторних випадків інфікування коронавірусом. Під час робочої поїздки на Буковину Ляшко пояснив, що іноді люди інфікуються коронавірусом повторно, але масових повторних інфікувань у світі поки що не зафіксовано.
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За словами Ляшка, оскільки коронавірус SARS-CoV-2 – це нова хвороба, то вчені поки що досліджують усі її можливі наслідки.
Ляшко зауважив, поки що відомо, що в інфікованих коронавірусом антитіла після перенесення хвороби тримаються в середньому 3-4 місяці, а інколи – до 6 місяців. Тож поки що вчені з'ясовують, чи потрібно буде таким людям робити вакцинацію.
Також головний санлікар країни вкотре наголосив, що Україну очікує нелегкий період, а пом'якшити його зможе тільки дотримання всіх протиепідемічних заходів.