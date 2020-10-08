Заместитель главы Минздава и по совместительству главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что повторное инфицирование коронавирусом скорее исключение, чем правило.

По состоянию на 8 октября Черновицкая область сообщила о 17 повторных случаях инфицирования коронавирусом. Во время рабочей поездки на Буковину Ляшко объяснил, что иногда люди заражаются коронавирусом повторно, но массовых повторных заражений в мире пока не зафиксировано.

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По словам Ляшко, поскольку коронавирус SARS-CoV-2 – это новая болезнь, то ученые пока исследуют все ее возможные последствия.

Виктор Ляшко “Относительно повторного инфицирования, сегодня это больше исключение, чем правило. Такие случаи случаются в мире, но еще заявления ВОЗ относительно того, что повторное инфицирование – это правило, и все могут инфицироваться, нет. Это исключение из правил, которые рассматриваются и выясняются причины, почему так произошло”.

Ляшко отметил, пока известно, что у инфицированных коронавирусом антитела после переноса болезни держатся в среднем 3-4 месяца, а иногда – до 6 месяцев. Поэтому пока ученые выясняют, нужно ли будет таким людям делать вакцинацию.

Также главный санврач страны в очередной раз подчеркнул, что Украину ожидает нелегкий период, а смягчить его сможет только соблюдение всех противоэпидемических мер.