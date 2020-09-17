Ляшко прогнозує стрімке зростання захворюваності на COVID-19 в Україні
В Україні поступово зростає кількість хворих на коронавірус COVID-19. До того ж, протягом осені та зими цей показник значно підвищиться.
Попри це, наразі не йдеться про другу хвилю COVID-19 у країні. Про це в ефірі в ефірі одного з українських телеканалів заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, пише 24 канал.
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Тенденції такі, що під час осінньо-зимового періоду кількість буде збільшуватися. А приклад Франції, Іспанії та Ізраїлю, де є чітка друга хвиля, показує, що це може бути досить стрімко,
– сказав він.
Раніше британські науковці спрогнозували пік госпіталізацій та смертей внаслідок коронавірусного захворювання на січень – лютий 2021 року.
Коронавірус в Україні: що відомо
- Станом на 17 вересня в Україні підтвердили 166 244 випадків коронавірусу COVID-19.
- З них 3 584 людей заразилися за минулу добу, 16 вересня. Це – рекордна кількість нових хворих.
- Від ускладнень, спричинених недугою, померли 3 584 людей. Натомість вдалося одужати 73 913 пацієнтам.
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