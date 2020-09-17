В Україні поступово зростає кількість хворих на коронавірус COVID-19. До того ж, протягом осені та зими цей показник значно підвищиться.

Попри це, наразі не йдеться про другу хвилю COVID-19 у країні. Про це в ефірі в ефірі одного з українських телеканалів заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, пише 24 канал.

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Тенденції такі, що під час осінньо-зимового періоду кількість буде збільшуватися. А приклад Франції, Іспанії та Ізраїлю, де є чітка друга хвиля, показує, що це може бути досить стрімко,

– сказав він.

Раніше британські науковці спрогнозували пік госпіталізацій та смертей внаслідок коронавірусного захворювання на січень – лютий 2021 року.

Коронавірус в Україні: що відомо

Станом на 17 вересня в Україні підтвердили 166 244 випадків коронавірусу COVID-19.

випадків коронавірусу COVID-19. З них 3 584 людей заразилися за минулу добу, 16 вересня. Це – рекордна кількість нових хворих.

людей заразилися за минулу добу, 16 вересня. Це – рекордна кількість нових хворих. Від ускладнень, спричинених недугою, померли 3 584 людей. Натомість вдалося одужати 73 913 пацієнтам.



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