Ляшко прогнозирует стремительный рост заболеваемости COVID-19 в Украине
В Украине постепенно растет количество больных коронавирусом COVID-19. К тому же, в течение осени и зимы этот показатель значительно повысится.
Несмотря на это, пока речь не идет о второй волне COVID-19 в стране. Об этом, в эфире одного из украинских телеканалов, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, пишет 24 канал.
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Тенденции таковы, что во время осенне-зимнего периода количество будет увеличиваться. А пример Франции, Испании и Израиля, где есть четкая вторая волна, показывает, что это может быть довольно стремительно,
– сказал он.
Ранее британские ученые спрогнозировали пик госпитализаций и смертей в результате коронавирусного заболевания на январь – февраль 2021 года.
Коронавирус в Украине: что известно
- По состоянию на 17 сентября в Украине подтвердили 166 244 случаев коронавируса COVID-19.
- Из них 3 584 человек заразились за минувшие сутки, 16 сентября. Это рекордное количество новых больных.
- От осложнений, вызванных недугом, умерли 3 584 человека. Зато удалось выздороветь 73 913 пациентам.
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