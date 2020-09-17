В Украине постепенно растет количество больных коронавирусом COVID-19. К тому же, в течение осени и зимы этот показатель значительно повысится.

Несмотря на это, пока речь не идет о второй волне COVID-19 в стране. Об этом, в эфире одного из украинских телеканалов, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, пишет 24 канал.

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Тенденции таковы, что во время осенне-зимнего периода количество будет увеличиваться. А пример Франции, Испании и Израиля, где есть четкая вторая волна, показывает, что это может быть довольно стремительно,

– сказал он.

Ранее британские ученые спрогнозировали пик госпитализаций и смертей в результате коронавирусного заболевания на январь – февраль 2021 года.

Коронавирус в Украине: что известно

По состоянию на 17 сентября в Украине подтвердили 166 244 случаев коронавируса COVID-19.

Из них 3 584 человек заразились за минувшие сутки, 16 сентября. Это рекордное количество новых больных.

От осложнений, вызванных недугом, умерли 3 584 человека. Зато удалось выздороветь 73 913 пациентам.



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