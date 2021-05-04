За словами лікаря, протягом останнього місяця в Житомирській області значно поліпшилась епідеміологічна ситуація. Водночас Ляшко вважає, що через перевищення епідпорогу захворюваності на грип та ГРВІ на +5%, в Житомирській області має бути встановлений помаранчевий рівень епідемічної небезпеки.

До теми Житомирська область виходить з червоної зони

Ляшко про ситуацію на Житомирщині

Цікаво, що від 5 травня на Житомирщині почнуть діяти обмеження жовтої зони карантину. Таке рішення прийняла Державна комісія з ТЕБ і НС під час свого засідання 4 травня. За словами лікаря, "щотижнева кількість нових випадків захворювання COVID-19 за останній місяць зменшилася в 3 рази".

При стабілізації показника захворюваності на грип та ГРВІ, регіон автоматично зможе перейти до жовтого рівня епідемічної небезпеки,

– запевнив Ляшко.

Також лікар вважає, що покращення ситуації відбулось, завдяки впровадженню червоної зони з 3 березня 2021 року. Однак зазначає, що станом на 4 травня в області є всі підстави вийти з червоної зони.

Ляшко назвав підстави переходу в помаранчеву зону

завантаженість ліжок з киснем 9% при цільовому показнику 65%;

рівень госпіталізації за останні 7 днів на 100 тисяч населення складає 59 осіб (при цільовому показнику в 60 осіб);

динаміка рівня госпіталізацій менше за цільовий показник в + 50%, і складає 21%;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування протягом останніх 7 днів менший за цільовий показник в 20% і складає 16%;

охоплення тестуванням протягом останніх 7 днів в 100 тисяч населення перевищило цільовий показник в 300 осіб в 100 тисяч населення, і складає 794 людини на 100 тисяч населення.

Зверніть увагу! Станом на 4 травня в області виявили 84 802 випадки коронавірусу, з них 1613 – летальні. Одужали 68 770 хворих. За останню добу COVID-19 діагностували у 26 людей.

Також Віктор Ляшко додав, що покращення епідситуації спостерігається у Запорізькій, Полтавській, Хмельницькій та Чернігівській областях. Тож вони можуть найближчим часом вийти з червоної зони.



Правила адаптивного карантину /Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 канал