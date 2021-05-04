По словам врача, в течение последнего месяца в Житомирской области значительно улучшилась эпидемиологическая ситуация. В то же время Ляшко считает, что из-за превышения эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ на +5%, в Житомирской области должен быть установлен оранжевый уровень эпидемической опасности.

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Ляшко о ситуации на Житомирщине

Интересно, что с 5 мая на Житомирщине начнут действовать ограничения желтой зоны карантина. Такое решение приняла Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС во время своего заседания 4 мая. По словам врача, "еженедельное количество новых случаев заболевания COVID-19 за последний месяц уменьшилось в 3 раза".

При стабилизации показателя заболеваемости гриппом и ОРВИ, регион автоматически сможет перейти к желтому уровню эпидемической опасности,

– заверил Ляшко.

Также врач считает, что улучшение ситуации произошло, благодаря внедрению красной зоны с 3 марта 2021 года. Однако отмечает, что по состоянию на 4 мая в области есть все основания выйти из красной зоны.

Ляшко назвал основания перехода в оранжевую зону

загруженность коек с кислородом 9% при целевом показателе 65%;

уровень госпитализации за последние 7 дней на 100 тысяч населения составляет 59 человек (при целевом показателе в 60 человек);

динамика уровня госпитализаций меньше целевого показателя в +50%, и составляет 21%;

коэффициент выявления случаев инфицирования в течение последних 7 дней меньше целевого показатель в 20% и составляет 16%;

охват тестированием в течение последних 7 дней на 100 тысяч населения превысил целевой показатель в 300 человек на 100 тысяч населения, и составляет 794 человека на 100 тысяч населения.

Обратите внимание! По состоянию на 4 мая в области обнаружили 84 802 случая коронавируса, из них 1 613 – летальные. Выздоровели 68 770 больных. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 26 человек.

Также Виктор Ляшко добавил, что улучшение эпидситуации наблюдается в Запорожской, Полтавской, Хмельницкой и Черниговской областях. Поэтому они могут в ближайшее время выйти из красной зоны.



Правила адаптивного карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канал