Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що причина зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію пов'язана з нехтуванням карантинних обмежень.

Про це Ляшко сказав в ефірі телеканалу "Україна 24". За його словами, в Україні не лише фіксують рекордні кількості хворих, а й зростання кількості госпіталізованих.

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Зростання захворюваності на коронавірус – це показник того, що ми стали нехтувати протиепідемічними нормами. Не можна цього робити. Я буду це говорити до того часу, поки у нас не стабілізується ситуація зі зростаннями захворюваності,

– наголосив заступник міністра охорони здоров'я.

Через велику кількість госпіталізованих МОЗ починає шукати додаткові ліжка для хворих на COVID-19.

"У місті Києві перепрофільовуватиметься 500 ліжок академічних інститутів. Завтра це буде рішення Держкомісії ТЕБ та НС. Ми також розглядали, яку додаткову лікарню відкривати для хворих у Харкові", – додав Ляшко.