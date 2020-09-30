Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что причина роста заболеваемости коронавирусной инфекцией связана с пренебрежением карантина.

Об этом Ляшко сказал в эфире телеканала "Украина 24". По его словам, в Украине не только фиксируют рекордные количества больных, но и рост количества госпитализированных.

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Рост заболеваемости коронавирусом – это показатель того, что мы стали пренебрегать санитарными нормами. Нельзя этого делать. Я буду это говорить до тех пор, пока у нас не стабилизируется ситуация с ростом заболеваемости,

- отметил заместитель министра здравоохранения.

Из-за большого количества госпитализированных МЗ начинает искать дополнительные кровати для больных COVID-19.

"В Киеве будут перепрофилироваться 500 коек академических институтов. Завтра это будет решение Госкомиссии ТЭБ и ЧС. Мы также рассматривали, какую дополнительную больницу открывать для больных в Харькове", - добавил Ляшко.