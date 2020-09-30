Ляшко назвал причину роста количества больных коронавирусом в Украине
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что причина роста заболеваемости коронавирусной инфекцией связана с пренебрежением карантина.
Об этом Ляшко сказал в эфире телеканала "Украина 24". По его словам, в Украине не только фиксируют рекордные количества больных, но и рост количества госпитализированных.
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Рост заболеваемости коронавирусом – это показатель того, что мы стали пренебрегать санитарными нормами. Нельзя этого делать. Я буду это говорить до тех пор, пока у нас не стабилизируется ситуация с ростом заболеваемости,
- отметил заместитель министра здравоохранения.
Из-за большого количества госпитализированных МЗ начинает искать дополнительные кровати для больных COVID-19.
"В Киеве будут перепрофилироваться 500 коек академических институтов. Завтра это будет решение Госкомиссии ТЭБ и ЧС. Мы также рассматривали, какую дополнительную больницу открывать для больных в Харькове", - добавил Ляшко.