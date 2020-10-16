Ляшко: медична система України витримає до 10 тисяч випадків за добу, проте за певних умов
На сьогодні українська медична система зможе функціонувати, якщо кількість нових випадків коронавірусу за добу сягатиме до 10 тисяч. Проте це у тому випадку, якщо кількість хворих буде розподілена рівномірно по всіх регіонах країни.
Навантаження має бути розподілене по регіонах рівномірно
За підрахунками Міністерства охорони здоров'я, навантаження у 10 тисяч випадків COVID-19 медзаклади ще витримають. Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі одного з українських каналів, інформує 24 канал.
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Якщо ці 10 тисяч будуть локалізовані в одному з регіонів, наприклад, у Харкові, Києві або в іншому місті, то буде важко,
– зазначив Ляшко.
Головний санлікар наголосив, що у МОЗ враховують епідеміологічну ситуацію у кожному регіоні, вивчають динаміку та показники. Ситуація в Україні з захворюваністю – значно складніша, ніж раніше, проте така сама проблема і в інших країнах.
У березні в Україні не справились би і з тисячею випадків
"Пам'ятаєте Італію, де в березні 5 тисяч випадків на добу і був колапс системи? Сьогодні у Франції – 30 тисяч випадків на добу і так, там є проблеми з госпіталізацією, але вже при 30 тисячах випадків, а не при 5-ти" – зауважив Ляшко.
Зараз набагато краща ситуація з підготовкою лікарень і в Україні. У березні система охорони здоров'я не дала б раду із 1 тисячею випадків на два тижні, наголосив головний санлікар. В умовах адаптивного карантину вдасться врятуватись від колапсу у медицині, при цьому зможе працювати і економіка.
Яка ситуація з коронавірусом в Україні?Станом на 16 жовтня в Україні виявили 287 231 випадок коронавірусу. Від недуги померли 5 408 хворих. Одужали - 121 919 людей. За останню добу виявили рекордну кількість нових випадків – 5 992.