На сьогодні українська медична система зможе функціонувати, якщо кількість нових випадків коронавірусу за добу сягатиме до 10 тисяч. Проте це у тому випадку, якщо кількість хворих буде розподілена рівномірно по всіх регіонах країни.

Навантаження має бути розподілене по регіонах рівномірно

За підрахунками Міністерства охорони здоров'я, навантаження у 10 тисяч випадків COVID-19 медзаклади ще витримають. Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі одного з українських каналів, інформує 24 канал.

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Якщо ці 10 тисяч будуть локалізовані в одному з регіонів, наприклад, у Харкові, Києві або в іншому місті, то буде важко,

– зазначив Ляшко.

Головний санлікар наголосив, що у МОЗ враховують епідеміологічну ситуацію у кожному регіоні, вивчають динаміку та показники. Ситуація в Україні з захворюваністю – значно складніша, ніж раніше, проте така сама проблема і в інших країнах.

У березні в Україні не справились би і з тисячею випадків

"Пам'ятаєте Італію, де в березні 5 тисяч випадків на добу і був колапс системи? Сьогодні у Франції – 30 тисяч випадків на добу і так, там є проблеми з госпіталізацією, але вже при 30 тисячах випадків, а не при 5-ти" – зауважив Ляшко.

Зараз набагато краща ситуація з підготовкою лікарень і в Україні. У березні система охорони здоров'я не дала б раду із 1 тисячею випадків на два тижні, наголосив головний санлікар. В умовах адаптивного карантину вдасться врятуватись від колапсу у медицині, при цьому зможе працювати і економіка.