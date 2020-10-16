На сегодняшний день украинская медицинская система сможет функционировать, если количество новых случаев коронавируса в сутки будет достигать до 10 тысяч. Однако это в том случае, если количество больных будет распределено равномерно по всем регионам страны.

Нагрузка должна быть распределена по регионам равномерно

По подсчетам Министерства здравоохранения, нагрузку в 10 тысяч случаев COVID-19 медучреждения еще выдержат. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире одного из украинских каналов, передает 24 канал.

К теме Когда и при каких условиях в Украине введут жесткий карантин: ответ Ляшко

Если эти 10 тысяч будут локализованы в одном из регионов, например, в Харькове, Киеве или в другом городе, то будет трудно,

– отметил Ляшко.

Главный санврач подчеркнул, что в Минздраве учитывают эпидемиологическую ситуацию в каждом регионе, изучают динамику и показатели. Ситуация в Украине с заболеваемостью – значительно сложнее, чем раньше, однако такая же проблема и в других странах.

В марте в Украине не справились бы и с тысячей случаев

"Помните Италию, где в марте 5 тысяч случаев в сутки и был коллапс системы? Сегодня во Франции – 30 тысяч случаев в сутки и да, там есть проблемы с госпитализацией, но уже при 30 тысячах случаев, а не при 5-ти" – сказал Ляшко.

Сейчас намного лучше ситуация с подготовкой больниц и в Украине. В марте система здравоохранения не справилась бы с 1 тысячей случаев на две недели, отметил главный санврач. В условиях адаптивного карантина удастся спастись от коллапса в медицине, при этом сможет работать и экономика.