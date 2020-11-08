У неділю, 8 листопада, помер завідувач відділення Львівської обласної інфекційної лікарні Ігор Мартинюк.

Про смерть завідувача відділення Львівської обласної інфекційної лікарні повідомила керівниця Львівського обласного лабораторного центру МОЗ Наталія Іванченко-Тімко у фейсбуці.

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Коронавірус забрав життя ще однієї Людини. Це лікар, завідувач гепатитним відділенням Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Мартинюк Ігор Іванович. Друг, колега... був. Плакати не хочеться. Хочеться кричати, коли вірус забирає життя фізично здорової і ще молодої людини,

– написала Наталія Іванченко-Тімко.

Керівник обласного лабораторного центру закликала людей дотримуватися усіх вимог карантину.

"Благаю всіх: таки маска, таки чисті руки і ніяких святкувань, компаній, де неможливо дотриматись соціальної дистанції", – наголосила вона.

На жаль, за минулу добу в Україні від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 138 людей. Загалом з початку епідемії зафіксовано 8 450 летальних випадків. Найбільше жертв COVID-19 підтвердили на Львівщині – 976.