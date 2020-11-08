В воскресенье, 8 ноября, скончался заведующий отделением Львовской областной инфекционной больницы Игорь Мартынюк.

О смерти заведующего отделением Львовской областной инфекционной больницы сообщила руководитель Львовского областного лабораторного центра Минздрава Наталья Иванченко-Тимко в фейсбуке.

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Коронавирус унес жизнь еще одного человека. Это врач, заведующий гепатитным отделением Львовской областной инфекционной клинической больницы Мартынюк Игорь Иванович. Друг, коллега ... был. Плакать не хочется. Хочется кричать, когда вирус уносит жизнь физически здорового и еще молодого человека,

– написала Наталья Иванченко-Тимко.

Руководитель областного лабораторного центра призвала людей соблюдать все требования карантина.

"Умоляю всех: все же маска, все же чистые руки и никаких празднований, компаний, где невозможно придерживаться социальной дистанции", – подчеркнула она.

К сожалению, за прошедшие сутки в Украине от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 138 человек. Всего с начала эпидемии зафиксировано 8 450 летальных случаев. Больше всего жертв COVID-19 подтвердили на Львовщине – 976.