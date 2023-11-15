Цироз печінки у 17 років: у Львові врятували дівчину із рідкісною патологією

17-річна Наталя потрапила до фахівців Західноукраїнського спеціалізованого медичного центру вже у дуже важкому стані. Захворювання почало руйнувати печінку та кишківник.

До цього дівчині довго не могли встановити правильний діагноз і, відповідно, призначити адекватне лікування. Після обстеження стало очевидним, що причиною важкого стану дитини є цироз печінки

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Лікарка-гастроентеролог Віта Волощук пояснила, що цироз у 17-річної дівчини розвинувся як наслідок поєднання аутоімунного гепатиту, первинного склерозувального холангіту та важкого неспецифічного виразкового коліту. І хоч це поєднане ураження трапляється рідко, без належного лікування хвороба дуже швидко прогресує і може спричиняти важкі ускладнення з боку гепатобіліарної системи та кишківника.

Як прогресувала хвороба

Хворіла дівчина з дитинства: періодично погіршувалось самопочуття, з'являлася жовтяниця та ознаки анемії. Печінкові проби завжди були високі. Звісно,Наталя отримувала лікування у місцевій лікарні, але повного одужання досягти усе ще не вдавалося.

Минулого року, восени, дівчинці стало вкрай погано: сильний біль у животі, висока температура, дівчині було важко елементарно піднятись із ліжка.

Матір дівчинки вирішила звернутись до львівських фахівців, оскільки побачила у соцмережах, що у цьому центрі вилікували дитину з аналогічною проблемою.

Як почувається дівчина тепер

Після лікування Наталя почувається добре. Ще перебуваючи у лікарні, вона вступила у музичну академію імені Чубинського: буде вчитись вокалу, як і мріяла. І завдяки грамотному лікуванню, її мрія здійсниться.