Жила з пухлиною 19 років: у Львові лікарі врятували жінку, яка ризикувала бути прикутою до ліжка

У Львові медики врятували 68-річну пацієнтку, яка жила з пухлиною в легенях 19 років. Стан жінки погіршувався і якби не операція, вона ризикувала назавжди бути прикутою до ліжка.

Жінку звуть Анна Курій, вона з Львівщини і має шестеро дітей і все життя тяжко працює. Про це розповіли співробітники лікарні Святого Пантелеймона Першого медоб'єднання.

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Зазначають, що упродовж життя жінка не мала скарг на здоров'я і лише рік тому, як пішла на пенсію, її почали турбувати болі в ногах. За словами медиків, до лікарів Анна тоді не звернулася.

Останній місяць перетворився на справжнє пекло: через біль жінка не могла спати, ліки не приносили полегшення. І вона нарешті пішла до лікаря за місцем проживання, – розповіли медики.

Що показало обстеження

Під час обстеження лікарі виявили пухлину в плевральній порожнині, яка займає третину легень. Ба більше, гігантське утворення проросло вже в хребет і почало тиснути на нервові закінчення спинного мозку, що й спричинило оніміння ніг.

Тип пухлини – невринома. Це новоутворення, яке походить із нервових закінчень і переважно є доброякісним. Небезпека невриноми в тому, що вона росте довго і безсимптомно.

За розміром пухлини фахівці встановили, що вона росла упродовж аж 19 років.

Лікарі уточнили, що на момент звернення невринома вже так проросла в хребет, що могла назавжди паралізувати жінку. Тож, жінка потребувала термінової операції.

Як минула операція

Під час хірургічного втручання жінці одномоментно видалили невриному, яка проросла в плевральну порожнину і канал хребта та стискала спинний мозок. Складне втручання тривало 4 години, але пройшло успішно.

Львівські хірурги успішно прооперували жінку / Фото Першого медичного об'єднання

Уже на другу добу після операції Анна перебувала у звичайній палаті і раділа, що відчуває ноги і може ними повноцінно рухати.