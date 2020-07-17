В Луцьку стоматологічну клініку закрили на карантин, бо в лікаря-стоматолога виявили коронавірус. Інших лікарів, які працюють в поліклініці, теж протестували на SARS-CoV-2.

Про це повідомила директор установи Світлана Черниш, пишуть Волинські новини.

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За словами директорки поліклініки, 14 липня корпус тимчасово закрили, а в установі провели всі заходи дезінфекції.

На щастя, результати тестів на COVID-19 в усіх негативні. Усі лікарі, які були у контакті з хворим, на самоізоляції,

– сказала вона.

Наразі епідеміологи встановлюють причини інфікування медика.

Враховуючи форму та спецодяг, у якому працюють наші лікарі, ймовірність зараження від пацієнта дуже і дуже мала,

– сказала вона.

Як працюють стоматології у період карантину? Стоматологічні клініки почали роботу у звичному режимі ще у травні. Але, аби лікування було безпечним та мінімізувати ризики зараження коронавірусом МОЗ склав перелік вимог для роботи стоматологів. Лише за попереднім записом та без супроводжуючих. Крім того, не можна очікувати на прийом в приміщенні клініки.

У Волинській області станом на 17 липня виявили 3 188 інфікованих, з яких 2 тисячі вже видужали, але 74 померли.