У стоматолога виявили коронавірус: клініку закрили на карантин
В Луцьку стоматологічну клініку закрили на карантин, бо в лікаря-стоматолога виявили коронавірус. Інших лікарів, які працюють в поліклініці, теж протестували на SARS-CoV-2.
Про це повідомила директор установи Світлана Черниш, пишуть Волинські новини.
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За словами директорки поліклініки, 14 липня корпус тимчасово закрили, а в установі провели всі заходи дезінфекції.
На щастя, результати тестів на COVID-19 в усіх негативні. Усі лікарі, які були у контакті з хворим, на самоізоляції,
– сказала вона.
Наразі епідеміологи встановлюють причини інфікування медика.
Враховуючи форму та спецодяг, у якому працюють наші лікарі, ймовірність зараження від пацієнта дуже і дуже мала,
– сказала вона.
Як працюють стоматології у період карантину?
Стоматологічні клініки почали роботу у звичному режимі ще у травні. Але, аби лікування було безпечним та мінімізувати ризики зараження коронавірусом МОЗ склав перелік вимог для роботи стоматологів. Лише за попереднім записом та без супроводжуючих. Крім того, не можна очікувати на прийом в приміщенні клініки.