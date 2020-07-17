В Луцке стоматологическую клинику закрыли на карантин, потому что у врача-стоматолога обнаружили коронавирус. Других врачей, работающих в поликлинике, тоже протестировали на SARS-CoV-2.

Об этом сообщила директор учреждения Светлана Черныш, пишут Волынские новости.

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По словам директора поликлиники, 14 июля корпус временно закрыли, а в учреждении провели все меры дезинфекции.

К счастью, результаты тестов на COVID-19 у всех отрицательные. Все врачи, которые были в контакте с больным, на самоизоляции,

– сказала она.

Сейчас эпидемиологи устанавливают причины инфицирования медика.

Учитывая форму и спецодежду, в которой работают наши врачи, вероятность заражения от пациента очень и очень мала,

– сказала она.

Как работают стоматологии в период карантина? Стоматологические клиники начали работу в обычном режиме еще в мае. Но, чтобы лечение было безопасным и минимизировать риски заражения коронавирусом Минздрав составил перечень требований для работы стоматологов. Только по предварительной записи и без сопровождающих. Кроме того, нельзя ожидать приема в помещении клиники.

В Волынской области по состоянию на 17 июля обнаружили 3 188 инфицированных, из которых 2 тысячи уже выздоровели, но умерли 74.