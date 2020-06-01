У лікарки з Буковини повторно виявили COVID-19
У Чернівцях коронавірус повторно виявили у лікарки-анестезіологині міської лікарні №1. Їй діагностували пневмонію легкої форми.
Лікарка лікується вдома та перебуває на самоізоляції, повідомляє Суспільне Буковини.
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Після того, як у жінки вперше виявили коронавірус і вона пролікувалася, два ПЛР-тестування показало негативний результат на наявність коронавірусної інфекції. Згідно з протоколом це означає, що пацієнт одужав.
Втім, лікарка зазначила, що ІФА-тест не виявив у неї антитіл до коронавірусу.
Після подолання хвороби жінка повернулася до роботи в червоній зоні міської лікарні, але приблизно через тиждень знову почала погано почуватися.
Після повторного проведення ПЛР-тесту, він знову видав позитивний результат. У пацієнтки легка форма пневмонії. Відтак, вона перебуває на амбулаторному лікуванні.
Коронавірус на Буковині: Станом на 1 червня, у Чернівецькій області зареєстрували 3 377 випадки COVID-19. 945 людей одужали, але 149 пацієнтів не змогли подолати хворобу.