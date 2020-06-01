В Черновцах коронавирус повторно обнаружили у врача-анестезиолога городской больницы №1. Ей диагностировали пневмонию легкой формы.

Врач лечится дома и находится на самоизоляции, сообщает Суспільне Буковини.

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После того, как у женщины впервые обнаружили коронавирус и она пролечилась, два ПЦР-тестирования показали отрицательный результат на наличие коронавирусной инфекции. Согласно протоколу это означает, что пациент выздоровел.

Впрочем, врач сказала, что ИФА-тест не выявил у нее антител к коронавирусу.

После преодоления болезни женщина вернулась к работе в красной зоне городской больницы, но примерно через неделю опять начала плохо себя чувствовать.

После повторного проведения ПЦР-теста он опять выдал положительный результат. У пациентки легкая форма пневмонии. Она находится на амбулаторном лечении.

Коронавирус на Буковине: По состоянию на 1 июня в Черновицкой области зарегистрировали 3 377 случаев COVID-19. 945 человек выздоровели, но 149 пациентов не смогли побороть болезнь.